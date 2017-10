Marina quedó anulada por la "angustia de sentirse ahogada" por la brida que le ató Morate, según una inspectora

Una inspectora de Homicidios de la Comisaría General de Policía Judicial ha confirmado que Marina Okarinska murió por asfixia mecánica después de que su asesino le colocara una brida al cuello "cortada de manera oblicua" y que, a su juicio, la "anuló por la propia agonía y la angustia de sentirte ahogada", que le impidió reaccionar y cortarse la brida.

Junto a Gabriel Horvath, "dan una vuelta por la feria" y, al llegar a casa de los Horvath en Lugoj, "les comentó que estaba allí porque había matado a Marina y a otra chica que no tenía nada que ver o que no tenía culpa", ha dicho la investigadora, que ha colegido que, "a no ser por su conocimiento de los hechos, es imposible que lo supiera el día 12".