Rajoy suspende su asistencia a la Cumbre europea en Estonia por el referéndum

Desde EEUU, Rajoy se ha traído el, que ayer dijo que "creo que España es un gran país y tendría que seguir unido . El presidente dice que no van a votar pero creo que la gente se opone a eso. Yo por mi parte lo único que podría decir es que me gustaría que España siga unida”.

"Creo que en Cataluña sin duda aman su país y aman a España y no creo que se vaya a ir nadie . Yo quiero una España unida. Hablo como el presidente de EEUU, alguien que tiene un gran respeto por su presidente y su país. Creo que Cataluña tendría que quedarse en España y sería una tontería que no sea así", zanjó Trump.

Mariano Rajoy por su parte insistió en que "sinceramente que la independencia sería un disparate . Cuando todo el mundo sabe que el referéndum no se puede celebrar, cuando no hay papeletas, no hay locales…. Puede haber alboroto, ruido, pero no puede haber un referéndum válido, democrático y con un mínimo de garantías. Lo más lógico es volver al sentido común y terminar con esta historia. No aporta nada bueno al conjunto de los ciudadanos y yo espero que se produzca a la mayor celeridad el paso a una nueva etapa donde prime la ley, el dialogo y el sentido común".