Margallo pide "reaccionar con todos los medios" ante el "golpe de Estado" que intenta Cataluña

El exministro José Manuel García Margallo ha llamado este lunes al Gobierno de Mariano Rajoy a "reaccionar con todos los medios" ante el "golpe de Estado" que pretende llevar a cabo el Govern catalán con el referéndum unilateral convocado para el próximo día 1 de octubre.

El exministro ha especificado que el Gobierno central tiene que hacer una oferta a la sociedad y no las fuerzas independentistas, porque considera que "no se puede explicar cómo arreglar las grietas de un edificio a quien las provoca".

Para Margallo, la independencia de Cataluña no supondría convertirse en un Estado fuera de la UE, sino que, directamente, no sería un Estado: "Uno no es un Estado porque lo diga Puigdemont. Te lo tienen que reconocer y no lo harán con un referéndum unilateral".