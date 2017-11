Maillo abre la precampaña con ataques a Cs: "El PP sabe gobernar, algo que algunos no han hecho nunca"

Dice que la alternativa constitucionalista pasa por el PP y que los comicios deben servir para "devolver la dignidad" a Cataluña

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha abierto este martes la precampaña para las elecciones catalanas del 21 de diciembre marcando distancias con Ciudadanos, una formación que, según ha recalcado, no tiene experiencia de gobierno a diferencia del Partido Popular. Además, ha señalado que la alternativa constitucionalista "tiene que pasar por el PP", que se presentará a los comicios como un partido "útil", que ha "frustrado" los planes independentistas.

Maillo ha dicho que esos comicios del 21 de diciembre deben servir para "recuperar la convivencia", "acabar con las mentiras" y "devolver la dignidad a Cataluña". Según ha añadido, serán unas elecciones "con urnas de verdad y no con urnas del 'todo a cien'", que ofrecerán todas las "garantías" democráticas.

A renglón seguido, ha destacado que el PP es un partido que cuenta con "experiencia de Gobierno". "Hemos demostrado que sabemos gobernar, algo que todavía algunos no han testado nunca. Eso es importante, algunos no han testado nunca. Nosotros sí", ha dicho, en alusión a Ciudadanos. Es mas, ha agregado que "no es lo mismo tener opiniones que tomar decisiones".