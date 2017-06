Maíllo asegura que el PP ha demostrado "que sabe gobernar también en minoría"

El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez Maíllo, ha asegurado que su partido ha demostrado "que también sabe gobernar en minoría", tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. "Somos capaces de dialogar y pactar, nada menos que con seis partidos diferentes", ha afirmado.

A este respecto, Maíllo ha definido como "debate estéril" la moción de censura que se pretende desde la oposición. "Yo diría que es más bien de impostura", ha precisado, "porque saben que no va a salir adelante, ya que no tienen ni alternativa ni proyecto". Para él, el único objetivo de esta maniobra no es "ser presidente del Gobierno, sino ganar la batalla sobre quién es el jefe de la oposición, el líder que se enfrente a Rajoy".