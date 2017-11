Maillo dice que Puigdemont se está "desacreditando a sí mismo" y ha "decepcionado a muchos independentistas"

Espera que las autoridades catalanas que acuden hoy ante el juez sean "igual de valientes" que cuando declararon la independencia

Maillo ha avisado que los dirigentes de la Generalitat no pueden alegar "que no estaban advertidos" porque "todo el mundo les estaba diciendo que estaban cometiendo ilegalidades". "No es una cuestión política. Estamos ante una cuestión jurídica", ha enfatizado, para augurar que sus argumentos políticos no van a tener "mucha trascendencia" ante los jueces.