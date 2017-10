Madrid respeta la decisión de Rigola pero niega que haya habido "represión del Estado" en Cataluña

El consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha afirmado este martes que respetan la decisión del director de escena Àlex Rigola de dimitir como director de los Teatros del Canal, pero ha negado la existencia de "represión del Estado" el 1 de octubre en Cataluña.

No obstante, ha negado que haya habido "represión del Estado". "No ha ocurrido en modo alguno", ha asegurado Garrido, quien ha argumentado que la Policía, atendiendo a un mandato judicial, no un mandato político, tomó las decisiones que creyó oportunas para defender el orden legal, constitucional establecido".