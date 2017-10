AL MINUTO: Mariano Rajoy acude al Congreso para dar explicaciones sobre el 1-O

Noticias Cuatro

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acude al Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre la actuación durante el 1 de octubre en Cataluña. Rajoy comparece a petición propia y un día después de la declaración de Puigdemont en el Parlamente de la independencia de Cataluña en suspensión. Sigue en DIRECTO la comparecencia de Mariano Rajoy.

Un día después de la declaración de independencia en suspenso de Cataluña por parte de Carles Puigdemont en el Parlament, Mariano Rajoy acude al Congreso de los Diputados a petición propia para comentar la situación convulsa que vive el país tras el 1-O.

16.35 “La España de hoy no se puede entender sin ese catalanismo constitucional y europeísta, sin el catalanismo mestizo”

16.32 “Un referéndum fraudulento no puede llevarse por delante a siete millones de ciudadanos, ni a uno de los países más importantes de la Unión Europea. España no se va a romper hasta que no lo decidan la sociedad española en su conjunto"

16.31 El presidente del Gobierno lamenta que la inestabilidad por el independentismo haya hecho caer las reservas turísticas en un 40%.

16.27 "Ningún país se ha tomado en serio lo que ha pasado el 1 de octubre. Agradezco en nombre de todos los españoles a la policía, guardia civil, jueces y fiscales, por desempeñar con entrega con profesionalidad su labor. Todo de acuerdo con las garantías democráticas del Estado de Derecho para defender la Ley.

Nadie puede sentirse satisfecho de los sucedido el 1 de octubre pero los únicos responsables son aquellos que se empeñaron en defender aquella convocatoria a pesar de que fuese ilegal . No busquen otros culpables distintos de los verdaderos culpables.

Una democracia representativa es inseparables al marco de la Constitución y la Ley, la democracia no se puede cumplir al margen de la Ley, una democracia donde la Ley es violentada no es una democracia.

Votar contra la democracia, o al margen de la democracia, no es democracia. La farsa del pasado 1 de octubre fue un ejercicio contra la democracia y lo sucedido después ha sido las consecuencias de ello"

16.20 "Ante este golpe (el referéndum del 1-O), la respuesta del estado ha sido ajustada". Mariano Rajoy enumera todas las irregularidades en la que incurrió en la consulta ilegal del 1-O.

16.17 Rajoy hace hincapié en que los independentistas “no han querido dialogar”.

16.16 " El 1-O ha sido el último episodio de imponer lo que nadie quiere. Para entender lo que ha pasado tendríamos que remontarnos al 2012, cuando la economía española estaba al borde del rescate. El 20 de septiembre de aquél año, el presidente de entonces me solicitó un concierto económico parta Cataluña, le recordé que eso era imposible y me dijo que nos atuviésemos a las consecuencias.

Si hubieran querido dialogar no hubiese sido necesario convocar elecciones. Nunca han tenido el apoyo democrático de los catalanes. En vez de buscar la alianza y un acuerdo de concordia, se echaron en los brazos de la CUP. Los gobernantes de Cataluña no pueden alegar que no se dialogó con ellos porque no es verdad"

16.12 “No se trata de una disputa de competencias, lo que vivimos en Cataluña y en España, estamos ante el cuestionamiento y desafío, como son el imperio de la ley y el estado de derecho”

“Lo que hemos visto estos días en Cataluña, no son más que dramáticas consecuencias de la violación de la ley. Cuando falla la ley triunfa la arbitrariedad, se pisotean los derechos. Somos libres cuando nos sometemos a la ley. Lo que no es legal no es democrático. A lo largo de esta comparecencia me dispongo a explicar la actuación del Gobierno”

16.05 Mariano Rajoy comparece. "Señorías, como saben el Consejo de ministros ha pedido a la Generalitat que aclare la situación de Cataluña para la claridad y seguridad. La respuesta que dé Puigdemont a este requerimiento responderá a la actuación de los próximos días. En su mano está y deseo fervientemente que acierte en su respuesta"