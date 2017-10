Libertad para Trapero porque su papel en las protestas del 20 de septiembre no está suficientemente acreditado

No obstante, la juez ve elementos que le vinculan con la estrategia independentista y dice que son hechos "muy graves"

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha decretado este lunes libertad con medidas cautelares, tales como comparecencias quincenales y retirada del pasaporte, para el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, según indica en un auto en el que precisa que su actuación en los hechos de los días 20 y 21 de septiembre en Barcelona "no aparece lo suficientemente perfilada" hasta el punto de vincularle directamente con los incidentes.

No obstante, la magistrada le recuerda que se trata de hechos "muy graves" que revisten carácter de delito de sedición, penado con hasta diez años de prisión, y que existen elementos que le vinculan con la estrategia "de finalidad independentista" del Gobierno catalán.

También descarta la reiteración delictiva en la que el Ministerio Fiscal fundamenta su solicitud de prisión incondicional, ya que considera que esa posibilidad no aparece delimitada, sin perjuicio de las posibles ampliación que puedan realizarse en el perímetro objetivo y subjetivo de las presentes diligencias.

Ella respondió que no apreciaba ese riesgo porque "no parecía una masa violenta" por lo que no procedería a movilizar esas unidades. Esa misma petición se formuló en repetidas ocasiones a lo largo de la mañana y de la tarde cuando los manifestantes ya estaban subidos a los vehículos de los agentes y lanzando objetos.