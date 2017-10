Lesmes dice que las medidas del 155 deberán ser "proporcionales y ajustadas" al restablecimiento de la Constitución

Rechaza que los Jordis sean presos políticos y afirma que ni Fiscalía ni ningún juez investiga por rebelión

Lesmes ha realizado estas manifestaciones pasadas las 9.00 horas de este jueves, con ocasión de la Jornada de Puertas Abiertas del Tribunal Supremo, cuando aún no había concluido el plazo dado hasta una hora más tarde por el Gobierno al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para contestar al requerimiento para que aclarara si ha declarado o no la independencia en Cataluña.

Sobre la posibilidad de un delito de rebelión, Lesmes ha señalado que en estos momentos no hay abiertas diligencias por este supuesto, no ha abierto investigación la Fiscalía y tampoco lo ha hecho ningun juzgado. "Si los hechos que siguieran pudieran ser constitutivos de delito lo tendrán que determinar la Fiscalía y los jueces competentes pero en este momento no lo podemos afirmar porque no hay ninguna investigación judicial ni fiscal abierta en esa dirección", ha añadido.