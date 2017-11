Lesmes ve prematuro aventurar si los exconsejeros catalanes quedarán libres y dice que Llarena tiene que oírles primero

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, considera "prematuro" aventurar si los exconsejeros catalanes encarcelados serán puestos en libertad provisional tras la acumulación de causas en el Tribunal Supremo y los recursos en los que dicen acatar la aplicación del artículo 155 de la Constitución, ya que el nuevo juez instructor, Pablo Llarena, debe oírles antes de tomar una decisión.

"La decisión le corresponde al juez instructor, lógicamente, y además no creo que adopte la decisión antes de oírles, es decir, el propio juez ni siquiera creo que la tenga tomada a día de hoy", ha explicado Lesmes en declaraciones a los medios de comunicación antes de recoger el premio a la transparencia, integridad y lucha contra la corrupción que han entregado al CGPJ el Consejo General de la Abogacía y Transparencia Internacional España.

"Por tanto, el juez Llarena, hasta que no les oiga, no se formará el criterio, por tanto es prematuro poder fijar una posición, que en todo caso le correpsonde al juez y no a mi", ha manifestado el presidente del alto tribunal.