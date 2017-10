JxSí se ha reunido unos minutos en el Parlament antes del pleno

El grupo de JxSí se ha reunido este jueves en el Parlament a las 17.30 y durante unos minutos para abordar la respuesta que darán a la aplicación del artículo 155 de la Constitución durante el pleno que debe empezar a las 18.00 horas, han explicado fuentes parlamentarias.

La reunión se ha hecho después de la declaración institucional del presidente Carles Puigdemont, en que ha dicho que no convoca elecciones autonómicas porque el Gobierno central no le ha dado garantías de no aplicar el artículo.