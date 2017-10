JxSí y la CUP ultiman la "concreción" de la declaración de independencia

JxSí y la CUP ultiman la "concreción parlamentaria de los efectos de los resultados vinculantes" del 1-O, en los que se impuso el 'sí' a la independencia, en cuyo caso la Ley del referéndum prevé que se declare una república.

Corominas también se ha referido al encarcelamiento de los presidentes de la ANC, Jordi Sànchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, lo que ha calificado de inadmisible: "España ya tiene presos políticos. España no es una democracia".

"Por mucho que nos peguen y encarcelen, no nos hemos arrodillado; estamos de pie y nuestra determinación no ha cambiado nada", ha avisado Corominas, que también ha dicho que no puede detallar ni cómo ni cuándo se concretarán los resultados del 1-O, para evitar una persecución judicial.