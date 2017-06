Explica que Estrasburgo ha resuelto "exclusivamente" si Atutxa tenía que haber sido oído por el alto tribunal antes de dictar la resolución

El Ministerio de Justicia ha subrayado este martes que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo (Francia), en la que reconoce que el expresidente del Parlamento Vasco Juan María Atutxa vio vulnerado su derecho a un juicio equitativo cuando fue condenado por el Tribunal Supremo en abril de 2008 por negarse a disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak (SA) no contradice dicha resolución del alto tribunal.

Según ha informado el Ministerio que dirige Rafael Catalá en un comunicado, la resolución de la Corte Europea --que se ha dado a conocer este martes-- ha resuelto "exclusivamente" si era necesario o no que Atutxa y los exmiembros de la Mesa de la Cámara de Vitoria Kontxi Bilbao y Gorka Knorr --también condenados por los mismos hechos-- fuesen escuchados por el Tribunal Supremo antes de dictar sentencia.

Justicia hace hincapié en que en la resolución de Estrasburgo no se cuestiona la conformidad con el Convenio Europeo de Derechos Humanos de la obligación de cumplir las sentencias de los tribunales y la posibilidad de sancionar dicho comportamiento penalmente. Asimismo, precisa que esto no supone que no se pudiera o se pueda dictar una sentencia condenatoria por el delito de desobediencia.