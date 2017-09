Junta andaluza: el metro de Málaga finalizará en 2020 si el alcalde, "más sibilino", deja de poner "palos en ruedas"

PP acusa al Gobierno andaluz de "dilapidar" 1.000 millones en estas obras y de once años "de pérdidas económicas" para los malagueños

Tras criticar que "allá donde está el PP no tenemos más que dificultades con las obras" de estas infraestructuras, citando los diferentes metros o tranvías de Andalucía, como Jaén, Granada, Vélez-Málaga y Málaga capital, López ha señalado que en esta última el Consistorio y su alcalde, "que tiene otro estilo y es más sibilino, no para de poner palos en las ruedas para incumplir el compromiso firmado por él mismo con la presidenta de la Junta, Susana Díaz".

El consejero ha recordado en su intervención en la Cámara que la licitación de las obras de terminación del tramo Renfe-Guadalmedina ya se realizó y esperan reanudar los trabajos entre Guadalmedina y Atarazanas. Precisamente la firma del contrato con la adjudicataria se prevé a finales de este año, con 22 meses de obra si no se producen retrasos.

Romero ha recordado a López que esta pregunta oral no debería siquiera formularse porque la red de metro "debería haber estado completa" en 2009, "pero ocho años después no hay fecha". "Y la de 2020 no es para finalizar la red sino para llegar al centro, un retraso de casi 11 años; la obra se ha cargado a diez consejeros e iba a costar 400 millones y ya ha triplicado el presupuesto inicial", ha expuesto.