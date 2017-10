Junqueras rechaza elecciones anticipadas y pide la independencia "lo antes posible"

El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha rechazado este viernes la celebración de unas elecciones anticipadas en Cataluña, ya sean convocadas por el propio Govern o forzadas por el Estado en aplicación del artículo 155.

Junqueras ha explicado que el Govern no avanzará las elecciones porque "no es la mejor manera de avanzar" en la hoja de ruta soberanista, y ha asegurado que la única prioridad es aplicar el mandato del 1 de octubre, la independencia .

Sobre el pacto entre el PP y el PSOE para forzar las elecciones en Cataluña , Junqueras ha valorado que cada día salen informaciones nuevas y diferentes sobre el 155 y ha concluido: "Debe de ser que no lo tienen claro. No es fácil de hacer y no es fácil de aplicar".