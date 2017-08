Juana Rivas, pendiente de la decisión de la Fiscalía que podría forzarla a entregar los hijos al padre

"Hoy me han escuchado, no me voy a la cárcel, me voy a mi casa con mis niños y vamos a seguir peleando (...) este último mes mis niños han estado aquí en Granada (...) y ahora he pedido que escuchen a mis niños y el juez me ha dicho que tranquila, que confíe en la justicia, le doy las gracias", dijo la mujer ante las cámaras.