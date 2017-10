Jordi Pujol lamenta que "nadie" en España se pregunte qué ha pasado en Cataluña

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ha lamentado este viernes que "nadie" en España se pregunte tampoco ahora qué ha pasado en Cataluña para haber llegado a la situación actual.

Sin mencionar en todo el texto el referéndum del 1 de octubre, ha afirmado que en Cataluña ha habido una formidable movilización durante los últimos seis años, procedente de años "de nacionalismo totalmente reivindicativo pero mayoritariamente no independentista" que desembocó en un nuevo Estatut, recortado después por el Tribunal Constitucional.

Para el expresidente catalán, Cataluña ha demostrado tener una gran potencia política y social, y sobre todo democrática, "no solo porque no haya habido 'tiros' sino porque en un montón de manifestaciones de centenares de miles de personas no ha habido un incidente, ni tan siquiera escaparates rotos o contenedores incendiados".