Javier Esparza (UPN) traslada a Mariano Rajoy su apoyo a la aplicación del artículo 155

El presidente de UPN ha mantenido una conversación telefónica con el presidente del Gobierno y le ha comunicado que UPN votará a favor

Para el presidente de UPN, "los independentistas se han saltado las leyes y el orden constitucional de manera permanente y no han aceptado dar un paso atrás en su hoja de ruta secesionista". Ante esta situación, "que está generando una dolorosa ruptura de la convivencia, además de graves consecuencias económicas no solo en Cataluña, sino en el conjunto nacional", Esparza considera que al Gobierno presidido por Mariano Rajoy "no le ha quedado otra opción".