El economista catalán Jaime Gil Aluja cree que la quiebra social en Cataluña es "irrecuperable"

El presidente de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras (Racef) y catedrático emérito de Economía Financiera de la Universidad de Barcelona, Jaime Gil Aluja, cree que la quiebra social que se ha producido en Cataluña con el proceso independentista es "irrecuperable" y considera que, "en estos momentos difíciles", los niveles de bienestar económico se recuperarán "con mucha dificultad y durante mucho más tiempo de sacrificio".

Gil Aluja, que también pertenece a once academias científicas y que ha sido investido Doctor Honoris Causa por veintinueve universidades de todo el mundo, cree que todo el proceso independentista "ha dividido la sociedad catalana en dos grupos", y ha puesto como ejemplo su propia circunstancia, ya que tiene un grupo de amigos que desde hace 65 años se reunían una vez al mes para comer y ahora llevan "cuatro meses" sin comer juntos.

"Sesenta y cinco años, compañeros que nos conocemos desde los diez años. ¿Cómo puede ser eso?. ¿Qué ha pasado?", se pregunta el economista considerado como el padre de la 'Teoría de la incertidumbre'. Para él, la clave está en el mal uso que se ha hecho de las nuevas tecnologías que han provocado "un daño enorme a la sociedad", porque ya no hay compromisos personales, "miradas directas", sino que el uso de los móviles ha desbordado los límites de las relaciones personales.

"Una parte importante de los problemas que sufrimos en Cataluña es consecuencia de la soledad de la gente porque el ir juntos pensando de una manera distinta pero solidaria se rompe a través de la soledad de los móviles porque la gente y los jóvenes van por la calle tecleando este artilugio maléfico y no se hablan ni se ríen", ha subrayado, al tiempo que defiende el papel que juegan las nuevas tecnologías pero siempre adecuadas al servicio del hombre y "no al revés".

Por eso considera que en este momento "difícil" que está pasando el país, "se debe respetar la verdad", y la legalidad porque "la sociedad tiene unos límites que nos hemos fijado nosotros mismos, y cuando se traspasan las leyes ya no hay marcha atrás", ha dicho. "Si no nos gustan las leyes podemos cambiarlas entre todos, pero no se pueden transgredir", ha aseverado.