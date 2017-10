Instituciones y partidos políticos valencianos condenan el escrache a Oltra

Las instituciones y los partidos políticos valencianos han condenado el escrache sufrido en la noche de este miércoles a la vicepresidenta del Gobierno Valenciano, Mónica Oltra, en su casa por parte de un grupo de ultraderecha.

El portavoz del grupo socialista, Manuel Mata, ha mostrado asimismo "muchos ánimos" a Oltra. "No van a poder, no pueden y no podrán. No les tenemos miedo", recalca.