Impiden el acceso a Miguel Urbán e Ione Belarra (Podemos) a la sala de inadmitidos de Barajas

El eurodiputado de Podemos Miguel Urbán y la portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, Ione Belarra, han denunciado hoy que las autoridades han impedido esta mañana el acceso a las zona de tránsito e inadmitidos del aeropuerto de Barajas.

"Es curioso que aquí, este lugar, se convierta en una especie de agujero negro de falta de derechos, donde no podemos verificar una seria de denuncias que ha realizado organizaciones en defensa de los derechos humanos. No sólo hay saharauis aquí, sino más demandantes de asilo. Lo que sí nos ha dicho la Policía es que han tenido que derivar a la T4 porque no cabe más gente. Creemos que hay una claro elemento de opacidad, una saturación evidente de las propias instituciones en la T1", ha dicho Urbán.

A continuación, la diputada nacional ha avisado que "no van a consentir que el Gobierno del Partido Popular les impida ejercer la labora para la que les eligieron los ciudadanos". "El Jefe de Servicio me informa de que no me van a dar la denegación de entrada por escrito. Miguel Urbán y yo informamos a la Policía Nacional de que nunca, en ningún país de la Unión Europea nos han impedido una visita y ejercer nuestra labor. Me gustaría que el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, nos explicara porqué nos impiden la entrada. ¿Qué tienen que ocultar?", se ha preguntado.