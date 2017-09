Unidos Podemos llama a todos los partidos a forzar al Gobierno a pactar un referéndum en Cataluña

"Es fundamental entender que los demócratas debemos apostar por dar la palabra a la ciudadanía y no restringir la democracia y los derechos civiles. Pensamos en la situación de conflicto que hay entre el Gobierno del Estado y la Generalitat requiere diálogo y soluciones políticas democráticas para afrontarlo", ha defendido.

La reunión , que no ha sido anunciada públicamente y no figuraba en las previsiones informativas que cada día remite Podemos a los medios de comunicación, ha comenzado pasadas las 10.30 horas, con la presencia de Xavier Domènech , líder de Catalunya En Comú --el partido impulsado por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau --, entre otros miembros de la nueva formación catalana.

Podemos ha mantenido en este aspecto una posición de ambigüedad calculada, ya que si bien no comparte la hoja de ruta del presidente catalán, Carles Puigdemont , de celebrar un referéndum "sin garantías", sí defiende el derecho a decidir, y apuesta por evitar la judicialización del proceso.

Según la formación de Iglesias , la solución no pasa por "criminalizar" a los impulsores del referéndum sino por dialogar para pactar un referéndum vinculante y con garantías, con el que los catalanes puedan decidir un nuevo encaje territorial.

Así, Podemos entiende que la convocatoria del 1 de octubre es una "movilización" que no se debe reprimir, pero no un referéndum vinculante. En este sentido, la dirección del partido morado ha evitado, por lo menos hasta el momento, llamar directamente a la participación, como sí ha hecho su organización en Cataluña, Podem , con la que mantiene serias discrepancias y tensiones desde hace meses. De hecho, el líder autonómico, Albano Dante Fachin, no participa en la reunión.