Iglesias afirma que "la derecha ha empujado a muchísimos catalanes a querer marcharse"

El líder de Podemos culpa a los partidos "unilateralistas" catalanes del resurgir de los reaccionarios

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado este domingo que "la derecha ha fracasado a la hora de construir una idea de España inclusiva y seductora" y "sus políticas de Estado han empujado a muchísimos ciudadanos catalanes a querer marcharse". Según ha opinado, "ya es hora de que en la derecha vayan reconociendo que son responsables" de que muchos catalanes "no quieran seguir participando en un proyecto común".

Iglesias, a quien han precedido en el acto la coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, y el diputado de En Comú Podem en el Congreso, Joan Mena, ha dicho que el problema de la derecha es que no ha aceptado "una de las características fundamentales" de España, "el hecho plurinacional y la diversidad, algo que va mucho más allá de las mentes estrechas que identifican España con una monarquía", cuando resulta que "España son sus gentes y sus pueblos".

Junto a ello, Iglesias ha señalado que "los partidos del unilateralismo en Cataluña también han fracasado", pues lo que han conseguido es "despertar una ola reaccionaria en el conjunto de España que no tenía precedentes", habiendo logrado "reforzar los argumentos de los que piden represión", favoreciendo "las posturas de los extremistas, que están tratando de destruir la democracia en España y que están situando a nuestro país en una situación de involución democrática".

Además, según ha lamentado el líder de Podemos, dichos partidos catalanes también "han conseguido que la autonomía catalana esté en suspenso en estos momentos", al adoptar "posiciones unilaterales no legítimas", en lugar de "hablar de los verdaderos problemas que tienen que ver con la soberanía", la cual, a su juicio, "tiene que ver con los servicios públicos", porque "no es soberanía si se privatizan hospitales y escuelas" y tampoco "si no se recupera el dinero prestado a los bancos".