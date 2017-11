Iceta replica a Arrimadas que el PSC quiere soluciones y no "frentes"

Espera "que todo el mundo pueda hacer la campaña en libertad"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha replicado este martes a la líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, que los socialistas quieren soluciones y no "políticas de frentes".

Lo ha dicho en declaraciones a los medios en la sede del PSC antes de inaugurar un acto sobre el legado socialista de políticas feministas, después de que Arrimadas haya dicho que está dispuesta a investir al líder de la lista constitucionalista más votada en caso de que no sea la suya.

A Iceta le parece muy prematuro hablar de pactos postelectorales antes de saber lo que dirán los catalanes en las urnas: "No sé si -Arrimadas- lo dice a la vista de las recientes encuestas. No entiendo que guste tanto la política ficción en nuestro país".

El líder socialista tiene claro que los votos dirigidos a su candidatura "no servirán para que ningún candidato o candidata independentista llegue a la Presidencia" de la Generalitat.

Pero tampoco es partidario de hacer un frente contra la independencia junto a Cs y el PP: "Cataluña debe cambiar su rumbo, pero no basta con decir 'no' a la independencia. Hay que tener una propuesta alternativa".

"Los partidos debemos presentar nuestros programas, no estamos de acuerdo con una política de frentes, sino para buscar soluciones. Hay gente que quizás quiere mantener los problemas pero no es nuestro caso", ha añadido en alusión a Cs.

En este sentido, ha lamentado que "el Gobierno no haya hecho propuestas políticas para resolver un problema político", y ha pedido que se aborden tras los comicios del 21-D.

Ve obvio que el movimiento independentista se encuentra en una etapa de reflexión y que sus representantes "están diciendo lo que muchos pensaban, que es que las cosas no estaban preparadas, que no se estaba diciendo toda la verdad, que no había suficiente mayoría y que se había fijado un objetivo difícilmente alcanzable".