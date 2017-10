Iceta ofrece la mediación del PSC para que no haya "ni DUI ni 155"

"No nos rendiremos por mucho que se nos diga ingenuos, bobos o buenistas"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha ofrecido este miércoles la mediación de los socialistas catalanes para que no haya "ni DUI ni 155", es decir, ni declaración unilateral de independencia ni aplicar el artículo 155 de la Constitución para intervenir la autonomía de Cataluña.

"Ni DUI ni 155, sino negociación. Y si los que han de negociar no lo logran y han de buscar mediación, les ayudaremos. Y si quieren que lo hagamos nosotros, nos ofrecemos", ha destacado.

El PSC --ha añadido-- no dejará de defender la convivencia y las instituciones de autogobierno catalanas, y para ello hablará "con todos, en público y en privado, aquí, en Madrid y en el conjunto del Estado".

"No nos rendiremos, por mucho que se nos diga ingenuos, bobos o buenistas; nos da igual", porque el objetivo es lograr que haya convivencia y que se encuentre una solución dialogada a la situación, según Iceta.

Sobre la DUI, ha dicho que el PSC usará todos los mecanismos a su alcance para evitarla --este mismo miércoles el partido ha anunciado que pedirá amparo al Tribunal Constitucional (TC)--, porque "no se puede pretender aplicar una ley suspendida ni que de la jornada del 1 de octubre se desprenda ningún mandato democrático".

No se puede --ha razonado-- porque el referéndum no tuvo garantías y porque "aun por dando buenas las cifras de participación, no hay una mayoría de catalanes que abalen la independencia".