Iceta pide a Puigdemont que sea "patriota" y no declare la independencia

El PSC no participaría en una votación y la llevaría al TC si se produce

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha pedido este lunes al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que sea "patriota" y no declare la independencia cuando comparezca este martes en el pleno del Parlament.

Ahora bien, Iceta ha destacado que el PSC no quiere situarse "en este escenario mientras haya oportunidad de evitarlo", y de hecho ha afirmado que trabajará hasta el último minuto para encontrar una salida dialogada.

En caso de que el martes se abordara efectivamente la declaración de independencia, el PSC no participaría en la votación y la llevaría al Tribunal Constitucional (TC), pero Iceta ha recordado que "no está prevista ninguna votación y no debe haberla".