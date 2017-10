Iceta avisa a Puigdemont de que decir que no hubo DUI y evitar el 155 no es una "derrota"

Cree que Cataluña puede ser reconocida como nación si no implica el derecho a ser un Estado soberano

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha pedido este miércoles al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que conteste al requerimiento y aclare que no se declaró la independencia en el Parlament el 10 de octubre y evite así la activación del 155: "No sería visto como una derrota sino como un gesto de astucia".

En una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, Iceta ha afirmado que es obvio que hay 2 millones de catalanes que son independentistas, pero que no son la mayoría de la sociedad catalana aunque los partidos independentistas lo sean en el Parlament.

Ha reiterado que no le gustaría que se aplicase el artículo 155 de la Constitución aunque no se ha pronunciado sobre el alcance de esta eventual intervención: ha reconocido que las competencias en seguridad las puede asumir el Estado, pero ha sostenido que Puigdemont puede frenarlo "diciendo la verdad", que es que no se produjo una declaración de independencia.