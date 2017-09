Iceta (PSC) advierte de que el 1-O es un referéndum "sólo para independentistas"

El primer secretario del PSC, Mique Iceta, ha asegurado este lunes que el referéndum que el Govern prevé celebrar el 1 de octubre es "sólo para independentistas, diseñado por ellos, organizado por ellos, con el único objetivo de alcanzar la independencia".

"Llevan meses haciendo campaña por el 'sí' cuando ese mal llamado referéndum no está convocado siquiera", ha criticado el líder socialista en un artículo publicado en 'El Obrero' recogido por Europa Press, en el que considera que la Generalitat no está en condiciones de convocar un referéndum.

Recuerda que la Comisión de Venecia no acepta un referéndum que no prevea la Constitución o que no esté amparado por una ley y que recomienda que esa ley esté vigente al menos un año antes de su celebración:"¡Aquí pretende hacerse solo tres semanas antes!".