"Si fuera necesario", el PSOE tendría que formar gobierno con el PP "contra el independentismo"

El expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha considerado que "si fuera necesario", el PSOE tendría que estar dispuesto a formar gobierno con el PP "para luchar contra el independentismo".

Un planteamiento que Rodríguez Ibarra realiza en el artículo 'Si fuera necesario, habría que hacerlo', publicado en su blog, en el que ha considerado que con la situación actual que se vive en Cataluña, "la democracia vuelve a ser atacada", por lo que ha tachado de "deslealtad" que "el interés de quienes la defienden no se manifieste clara y nítidamente".

Por este motivo, Rodríguez Ibarra ha pedido al PSOE que "haga saber a los independentistas" que "si f uese necesario" que los socialistas formarán gobierno "con el PP y con quienes estén dispuestos a fortalecer la democracia que no tendríamos el más mínimo complejo para hacerlo".

"No tengo la sensación de que entre la CUP, Esquerra Republicana de Catalunya y Partido Demócrata Europeo Catalán existan muchos puntos en común" , señala el exdirigente socialista extremeño en este artículo, en que explica que la CUP "reclama un republicanismo anticapitalista y defiende la salida de la OTAN y de la UE si Cataluña consigue la independencia", y es considerada "como de extrema izquierda o como izquierda radical".

Por tanto, "unos dispuestos a salir de la UE y otros asegurando que no saldrán de la UE si triunfa la independencia" , ante lo que Rodríguez Ibarra considera "meridianamente claro que entre ellos no existe más afinidad que aquella por la que los tres se definen como independentistas".

En este sentido, señala el expresidente extremeño que esta "unidad" entre los tres "es la que ha posibilitado el discurso de la mayoría", ya que por separado "no hubieran sido capaces de cometer las barbaridades jurídicas que están cometiendo en nombre de esa supuesta mayoría" y tampoco "podrían aspirar a celebrar ningún tipo de referéndum".

Y es que, según apunta el exdirigente socialista, "se supone que quienes no figuran en ese bloque están en contra de que Cataluña acceda a la independencia y de que sus propagandistas arrasen el sistema constitucional español", tras lo que considera que "no se puede afirmar categóricamente que están en contra", ya que "frente a la unidad de los independentistas se sitúa la ambigüedad calculada o no, la mojigatería y el temor a ser confundidos con los que se sitúan, como ellos, en la orilla contraria a la de la independencia" .