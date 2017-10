Ibarra va a "apoyar" lo que haga Rajoy al aplicar el 155 "para ganarle la batalla a la sinrazón" independentista

El expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha subrayado que aunque "ahora habrá críticas" sobre lo que haga el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, él lo va a "apoyar" en "cómo lo haga, cómo quiera hacerlo o como considere que haya que hacerlo para ganarle la batalla a la sinrazón" del independentismo.

En ese sentido, ha evidenciado que "no hay caminos marcados, cómo se aplica el 155 de la Constitución Española no se ha hecho nunca, cuando se aplique una vez, la siguiente veremos cuales fueron los errores y las virtudes, pero ahora no".