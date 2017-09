IU defiende "el derecho a decidir" con un referéndum "con todas las garantías y este "no las tiene"

La diputada de Izquierda Unida (IU) en las Cortes de Aragón, Patricia Luquin, ha defendido "el derecho a decidir" para lo que debe hacerse un referéndum en Cataluña "con todas las garantías", pero el convocado este domingo, 1 de octubre, "no las tiene" y ha esgrimido que, "en este momento, se necesita más democracia, más diálogo".

A su entender, "pretender que un problema político se puede resolver por otra vía diferente a la política es no entender nada" y ha incidido que los "conflictos políticos" requieren de "más democracia, más diálogo y más participación, no de represión e inmovilismo", que "no garantiza derechos y no ayuda a resolver unos del problemas más graves que tenemos en el Estado".