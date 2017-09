Herrera, Núñez Feijóo y Cifuentes rubricarán antes de que acabe el año una alianza económica, social y ambiental

Los presidentes de Castilla y León, Asturias y Madrid, Juan Vicente Herrera, Alberto Núñez Feijóo y Cristina Cifuentes, rubricarán antes de que acabe el año una alianza estratégica entre las tres autonomías con el fin de impulsar la "dinamización" económica, social y ambiental.

No obstante, ha aclarado que con Cantabria, a pesar de tener acuerdo en diversas materias, no se ha logrado un acuerdo que incluya el uso del Hospital Tres Mares a pesar de diversas reuniones. "Dos no bailan si uno no quiere pero vamos a seguir intentándolo", ha destacado el portavoz.