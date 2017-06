El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha censurado las palabras del portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, sobre la relación de pareja entre el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y su portavoz parlamentaria, Irene Montero, pero ha señalado que esta hizo algo similar con la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.

"Me pareció mal lo de Hernando porque uno no tiene que entrar en eso, pero Irene Montero el día de antes se metió con Cospedal y dijo que estaba ahí por ser la mujer de su pareja" y eso "no es justo", ha declarado Rivera en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press.