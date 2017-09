Hacienda controlará otros 4.500 millones de la Generalitat tras las negativa de Junqueras a cumplir la orden

La decisión adoptada anoche por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por la que acuerda la no disponibilidad de crédito de la Generalitat de Cataluña en el gasto de los servicios no fundamentales de esta comunidad autónoma afecta a unos 4.500 millones de euros, según han informado a Europa Press fuentes de Hacienda.

Cristóbal Montoro ha adoptado esta decisión una vez que habían transcurrido las 48 horas que el Gobierno dio a Carles Puigdemont para que realizara un acuerdo de no disponibilidad de crédito de esa parte del Presupuesto que afecta a servicios no fundamentales. La decisión, que supone que la comunidad autónoma no podrá incurrir en más gastos de los previstos, se publicará mañana en el BOE y ha sido comunicada ya al Gobierno catalán.