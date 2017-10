La Guardia Civil ubica en otras instalaciones a los agentes de Calella que sufrieron el escrache tras el 1-O

La Dirección General de la Guardia Civil ha ubicado en otras instalaciones a los más de 200 agentes que abandonaron su hotel de Calella este lunes tras sufrir un escrache de independentistas en la puerta del hotel donde se alojaban, han informado a Europa Press fuentes del instituto armado.

En la puerta del hotel se ha colgado el cartel de cerrado. Europa Press ha intentado sin éxito hablar con la dirección del establecimiento. También ha comprobado que esta tarde no se podían hacer reservas desde su web, donde aparece un comentario de un usuario que dice: "No he estado y no puedo opinar sobre la calidad del establecimiento. No iré nunca por el simple hecho de alojar a tanto valiente que ha estado repartiendo leña el 1 de octubre en Catalunya".