La Guardia Civil no detecta "influencias" para "favorecer" a ninguna empresa en Aznalcóllar

Los agentes de la UCO llegan a esta conclusión tras analizar 124.012 correos de altos cargos de la Junta

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no ha detectado "ninguna comunicación o documento que permita inferir la existencia de influencias sobre los miembros del Comité Técnico o de la Mesa del Concurso para favorecer a una o a otra empresa licitante" tras analizar 124.012 correos electrónicos de tres altos cargos y 12 funcionarios de la Consejería de Empleo relacionados con la adjudicación a la agrupación empresarial México-Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar (Sevilla).

En un atestado elevado al Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, al que ha tenido acceso Europa Press, los agentes de la UCO ponen de manifiesto que "no se han encontrado comunicaciones acerca de cómo deberían confeccionarse" los criterios de valoración de las ofertas que se presentaron al concurso público.

En este sentido, la UCO resalta en este atestado entregado a la juez el día 11 de octubre que "se localizaron una serie de periodos temporales, incluso superiores a un año, en los que no existían correos electrónicos, circunstancia que ha mermado la cantidad de información obtenida fruto del análisis realizado, lo que condiciona las conclusiones del mismo".

Ello, según añaden los agentes, "podría provocar que los datos se almacenasen en local en los ordenadores utilizados por los usuarios para gestionar el correo, y no en el servidor de donde se extrajeron los mismos, lo cual implicaría que una parte de los correos electrónicos no se pudieran obtener dado que no se encontrarían en el servidor".