Gordó reafirma que no ha cometido ilegalidades en la financiación de CDC

El exconseller de Justicia y diputado de JxSí en el Parlament Germà Gordó ha reafirmado este viernes que no ha cometido ilegalidades en la financiación de CDC, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) le haya abierto una investigación por su supuesta participación en la trama del presunto cobro de comisiones ilegales.

La decisión ha llegado después de que el juez de El Vendrell (Tarragona) que investiga el caso 3% pidiese al TSJC abrir diligencias contra el exconseller, mientras que seguirá tramitando la causa contra el resto de investigados, que no son aforados.

"Claro que me he reunido con empresarios. Sólo faltaría. Y con sindicatos, entidades culturales, colegios profesionales,... Con todos los que me lo pedían", explicó sobre las relaciones con supuestos casos de corrupción que afectan a CDC.