Gobierno valenciano insta a la Abogacía a denunciar a Fiscalía las agresiones del 9 d'Octubre y el escrache a Oltra

Ximo Puig advierte que su ejecutivo "no permitirá que los fascistas pongan en peligro la libertad, la democracia y autogobierno"

Así lo ha indicado Puig en la sesión de control de este jueves, en donde ha subrayado que su gobierno "no consentirá episodios como los del 9 d'Octubre ni el que sufrió ayer la vicepresidenta delante de su casa". Por eso, ha instado a la Abogacía de la Generalitat a presentar una denuncia ante Fiscalía por delitos odio y alternación del orden público.

"Hoy más que nunca reafirmar el valor de la convivencia. La sociedad valenciana es de personas libres, respetuosas y esperanzadas en un proyecto común y el Consell no permitirá que los fascistas pongan en peligro la libertad, la democracia y autogobierno", ha remarcado.

El 'president' ha señalado que la democracia es "respeto" y ha recordado que hace 40 años los radicales ya querían que "no llegara la democracia y autogobierno". "Ahora la vuelven a atacar y no vamos a permitir que el fascismo vuelva a la calle para intentar atemorizar a los que no piensan como ellos", ha incidido.