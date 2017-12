El Gobierno aboga por reforzarse ante agresiones de servicios de inteligencia y el uso de armas de destrucción masiva

El documento de Estrategia de Seguridad Nacional que ha aprobado este viernes el Consejo de Ministros aboga por reforzar la "respuesta eficaz" ante el incremento "en los últimos años" de las agresiones procedentes de servicios de inteligencia extranjeros contra intereses nacionales. La proliferación de armas de destrucción masiva, y su uso por actores no estatales, es otra de las cuestiones que "afectan directamente a la Seguridad Nacional".

La proliferación de armas de destrucción masiva es objeto de análisis, con una cita expresa para el programa nuclear y balístico de la República Popular Democrática de Corea, puesto que "socava el régimen de no proliferación nuclear, suponiendo una creciente amenaza para la paz y seguridad internacional".

"La posibilidad de que sustancias químicas tóxicas puedan ser empleadas por actores no estatales o gobiernos de Estados es de especial preocupación. Existe el riesgo de que grupos terroristas puedan utilizar las armas químicas fuera de la zona de conflicto para realizar actos terroristas", asegura el Ejecutivo, que insiste en el riesgo por la potencial utilización de agentes biológicos por agentes no estatales, en particular organizaciones terroristas.