El Gobierno admite que el presupuesto para la cooperación internacional es bajo y pretende que alcance el 0,7% del PIB

El secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Fernando García Casas, ha admitido este martes que los presupuestos para la ayuda al desarrollo son "bajos" y ha marcado como "referente" alcanzar el 0,7 por ciento del PIB al que se comprometieron los países miembros de la Unión Europea.

Asimismo, el secretario de Estado de Cooperación ha llamado a congregar las propuestas no de ley de Congreso y Senado para "hacer 'lobby' interno" y que se apueste más por este tipo de inversiones.

Asimismo, la senadora de Unidos Podemos Sara Vilá ha lamentado "el tijeretazo del 74 por ciento desde 2011" sufrido por el presupuesto para la cooperación. "Desde 1945 no teníamos una crisis humanitaria igual y no tenemos presupuesto para hacer frente a las hambrunas. Parece que no van a llegar nunca esos 17.000 refugiados a los que España se comprometió", ha sentenciado.