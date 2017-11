El Gobierno dice que no ha cerrado ninguna de las 42 oficinas comerciales de la Generalitat, que trabajan con normalidad

Responsable de Comercio niega que se prohibiese una misión al Puerto de Barcelona: "La instrucción tendría que haberla dado yo, y no la he dado"

Por otro lado, la secretaria de Estado ha negado que el Gobierno haya impedido al Puerto de Barcelona participar en una misión comercial a Argentina y Brasil: "No me consta que nadie haya dado ninguna instrucción, la tendría que haber dado yo, y yo no la he dado", ha zanjado.