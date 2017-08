El Gobierno dejará en manos del poder judicial su respuesta al 1-O si la Generalitat desobedece

Millo reitera que el 1-O no habrá un referéndum "válido, con garantías y vinculante" y no será interlocutor válido quien esté al margen de la Ley

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha apuntado que será el poder judicial quien actúe si el Ejecutivo catalán no cumple la ley y decide convocar el referéndum: "Si ocurre, tendrá consecuencias y dependerá de la justicia".

Lo ha dicho este miércoles en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, en la que no ha aclarado si comparte el posicionamiento del PSOE de retirar las urnas si el Gobierno regional convoca el referéndum el 1 de octubre, aunque ha insistido en que éste no será "válido, con garantías y vinculante".

No contempla una hipotética inhabilitación del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ni una suspensión de la autonomía, un escenario en el que sería él el que asumiese el cargo de jefe del Ejecutivo en Cataluña en tanto que delegado del Gobierno: "La única manera de solucionar el problema es mediante el diálogo".

Aun así, ha advertido de que habrá consecuencias legales si la Generalitat incumple la ley: "Quien decida quedarse fuera del marco legal no será un interlocutor válido. No se puede aceptar que nadie se autoatribuya competencias que no se pueden tener".