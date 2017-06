El portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, ha garantizado que el día 1 de octubre no se celebrará el referéndum de independencia en Cataluña anunciado este viernes por el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y ha asegurado que el Gobierno tomará medidas contra "cualquier actuación" que suponga pasar del anuncio a los hechos, como se han recurrido "todos los intentos previos de desafiar el ordenamiento jurídico".

Méndez de Vigo ha querido transmitir tranquilidad a los españoles y ha asegurado que no sabe qué ocurrirá el día 1 de octubre porque no es "pitoniso", pero sí qué es lo que no sucederá: "Puedo decir lo que no va a pasar, no se va a celebrar un referéndum ilegal que va contra la Constitución".