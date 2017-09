El Gobierno dice que no le corresponde impedir actos de campaña como el de Tarragona sino a los jueces

Moncloa cree que hay que evitar conflictos sociales porque los ciudadanos no tienen que pagar por las ilegalidades de los gobernantes

El portavoz y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, ha asegurado que el Ejecutivo no intervino para evitar el acto de campaña pro referéndum celebrado esta pasada noche en Tarragona porque "el Gobierno no impide actos" sino que le corresponde hacerlo a las autoridades judiciales. Desde Moncloa, se apela a la proporcionalidad y recuerdan que la prudencia de un buen gobernante debe llevar a evitar conflictos sociales, dado que los que tienen que pagar por las ilegalidades no son los ciudadanos sino los responsables de promover y ejecutar esas iniciativas.