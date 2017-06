Méndez de Vigo dice que en la moción de censura ha perdido "la polarización y la crispación" y ha ganado la "moderación"

El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, ha asegurado este viernes que los gestos del líder de Podemos, Pablo Iglesias, con el PSOE son "maniobras de distracción" y "piruetas" para que no se hable de su "suspenso" y su "fracaso" en la moción de censura a Mariano Rajoy celebrada esta semana en el Congreso. Además, ha calificado de "ciencia ficción" un posible acuerdo entre PSOE, Podemos y Ciudadanos para desbancar al Ejecutivo del PP.

Méndez de Vigo ha señalado que Iglesias, que ha suspendido "de forma muy notable" el examen de la moción de censura, tiene "habilidad retórica" para que "no se hable de ese suspenso" y se ha "inventado otras cosas", en alusión a la posibilidad de plantear una nueva moción más adelante con los socialistas para desbancar al PP.

LAS MATEMÁTICAS "MANDAN" Y NO DAN

"Pero creo que no hay mucho más. Las matemáticas en estas cuestiones también mandan", ha dicho el ministro, que ha añadido que pretender sumar a Ciudadanos es algo que le parece de "ciencia ficción". "No me lo imagino y menos tras la intervención de Iglesias Turrión en el Pleno del Congreso descalificando al presidente de Ciudadanos en términos personales", ha resaltado.