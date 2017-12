El Gobierno pide a los candidatos exponer sus planes de futuro para que los catalanes sepan qué pasará con su voto

Santamaría dice que Puigdemont y Junqueras están "empatados en el daño "que han hecho a Cataluña y no han dado explicaciones

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaria, ha subrayado este jueves que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y su exvicepresidente Oriol Junqueras están "empatados en el daño social y económico" que han hecho a Cataluña y no han dado "una sola explicación" cuando "el procés ha sido la propuesta más anticatalana" en la historia reciente de Cataluña. Tras asegurar que eso es algo que los votantes tienen que "sopesar" el 21 de diciembre, ha pedido a los candidatos exponer sus "planes" para que los ciudadanos sepan qué va a ocurrir con su voto.

En este punto, ha subrayado que hay datos económicos estas semanas que demuestran cómo ha afectado a la economía y el bienestar social de Cataluña el proceso independentistas. Ha recalcado que "la fractura social que se ha producido entre catalanes es algo que no debería ningún dirigente político volver a llevar a cabo" y ha agregado que "la factura económica es tan elevada que va costar mucho volver a recuperarse".

Sáenz de Santamaría ha recalcado que ni Puigdemont ni Junqueras han ofrecido explicaciones a los ciudadanos acerca de "por qué se van las empresas y por qué cae el turismo", así como por qué van a tener que "volver a impulsar la marca Barcelona" desde el Gobierno de España. Es más, ha lamentado que entre las familias catalanas no se pueda hablar de política.

La vicepresidenta no ha querido valorar los sondeos y se ha limitado a decir que las encuestas son "instrumentos de trabajo". A su juicio, en este momento "tan volátil" hay que optar por la "prudencia". "Y sobre quién es más independentista o lidera mejor el independentismo, no me corresponde a mi hacer valoraciones", ha enfatizado.