Gobierno Vasco lamenta la "lenta" integración de la Ertzaintza en los sistemas internacionales de información policial

Beltrán de Heredia anuncia una nueva norma de servicios de guardia y atención a las víctimas de atentados

Beltrán de Heredia ha explicado que aunque en Euskadi no existe un "riesgo específico" de atentado, el carácter "global" del terrorismo islamista radical supone que la comunidad autónoma no esté "exenta" de poder sufrir un ataque de estas características. "En seguridad, el riesgo cero no existe", ha subrayado.