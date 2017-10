El Gobierno asegura que la UE no reconocerá la independencia de Cataluña porque sería "un lío de primera magnitud"

El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha asegurado este lunes que la intención del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, es realizar la declaración de independencia de Cataluña, pese a que no sea reconocida internacionalmente y ha apuntado que la Unión Europea la rechazará porque "supondría un lío de primera magnitud".

"No basta que lo decidan y se declaren independientes", ha advertido el ministro en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press: "Al final lo necesario es que lo reconozcan los demás países, la comunidad internacional: si la ONU y la UE no lo reconocen esto no tiene ningún efecto jurídico ni político", ha argumentado.