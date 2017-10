El Gobierno pide a Puigdemont volver a la ley si quiere dialogar y "empezar a sellar la fractura" en el Parlament

Méndez de Vigo recalca que "muchísimas voces" solicitan que abandonen la declaración de independencia

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro portavoz ha pedido como ya ha hecho estos días el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que no se den "pasos irreversibles en la mala dirección" y ha subrayado que estos días se están escuchando "muchísimas voces muy diversas y muy plurales" solicitando a las autoridades catalanas "que no sigan" con sus planes de independencia porque "ése no es el camino" y "no lleva a ningún sitio".